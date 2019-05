Eren Derdiyok: Galatasaray'dan Böyle Ayrılmak İstemezdim

Galatasaray'da bu sezon kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılı kulübe veda eden Eren Derdiyok, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Eren Derdiyok'un açıklamaları;

"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim."

"BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM"

"Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana. Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım. Durumdan dolayı üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Bu şekilde kulüpten ayrılmak istemezdim. Ama kısmet böyleymiş."

"BANA GÖRE NEDEN YOKTU"

"Kadro dışı kalmam konusunda bana göre bir neden yok. Bir hatam olsa eyvallah. Bunlar çok detaylı konular girmek istemiyorum. Galatasaray için her zaman elimden geleni yaptım. Galatasaray için sakatken ve ağrılarım varken dahi her şeyi yapmaya hazırdım. İğne olsun başka şeyler olsun, her zaman her şeyi yapmaya hazırdım. Galatasaray'ı çok özleyeceğim."

"DAHA İYİ OLABİLİRDİM"

"Kariyerimi nerede sürdüreceğimi bilmiyorum. Arayanlar oluyor, soranlar oluyor. Çok şükür. Bir şeyler olacak. Neresi olacağı daha belli değil. Benim performansımı, kalitemi herkes biliyor. Daha iyi olabilirdim. Daha iyi olacağıma da inanıyorum."

"HER ŞEYİ HATIRLAYACAĞIM"

"Hayal ettiğim yere gelmiştim. Çocukluğumdan beri oynamak istediğim yerdeydim. Hayal ettiğim şeyleri yaşadım. Galatasaray'da her şeyi hatırlayacağım."