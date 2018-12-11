11 Aralık 2018, 21:45
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Eren Derdiyok'un Kaçırdığı Gol, Galatasaraylıları Çıldırttı!

Galatasaray'ın Porto'yu konuk ettiği maçta Eren Derdiyok'un kale ağzında kaçırdığı gol, Galatasaraylı taraftarları kahretti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.

Galatasaray'ın Porto'yu konuk ettiği karşılaşmanın 14. dakikasında Eren Derdiyok, kaçırdığı golle sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Maç 0-0 devam ederken, Feghouli'nin getirdiği topa kale sahası içinde dokunan Eren, topu ağlara gönderemedi.

EREN'E BÜYÜK TEPKİ

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Eren Derdiyok'un kaçırdığı Felipe, Porto'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar hem tribünden hem de sosyal medyadan Eren'e büyük tepki gösterdi.

Galatasaray,Porto
11 Aralık 2018 Salı 21:45



YORUMLAR (28)
ARİF : Yazıklar olsun Türkiye'nin yuzkarasi olduk
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İSPİRLİ SAVAŞ ÖZKAN: Yeter ya bu ne rezillik kardeşim hayır o değil her ne kadar bir gs li olarak ölüm olmasın rezillik çekilir desekte erenin derdi yok resmen artık boş kaleye atabilirmi diye şüpelenir oldum bu futbolcularlA ligde dip yaparız fb den farkımız olmaz :(
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FRANSİZ: Turk takimlarinin yenilmesine benden fazla sevinen yoktur galiba
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KİM TUTAR BİZİ: Başka derdimiz yokmuş gibi santraforsuz şampiyonlar ligi hiç çekilmedi.
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4: Sefilleri oynadik tur atladik
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