Eren Derdiyok'un Kaçırdığı Gol, Galatasaraylıları Çıldırttı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti. Zorlu karşılaşmayı Belarus Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.

Galatasaray'ın Porto'yu konuk ettiği karşılaşmanın 14. dakikasında Eren Derdiyok, kaçırdığı golle sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Maç 0-0 devam ederken, Feghouli'nin getirdiği topa kale sahası içinde dokunan Eren, topu ağlara gönderemedi.

EREN'E BÜYÜK TEPKİ

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Eren Derdiyok'un kaçırdığı Felipe, Porto'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar hem tribünden hem de sosyal medyadan Eren'e büyük tepki gösterdi.