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Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek Zonguldak'ta faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. çalışanları; sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

26.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 01:32
Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. çalışanları; sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.
Korona virüsü nedeniyle öz verili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek için başlatılan alkış kampanyasına destek devam ediyor. Zonguldak'ta faaliyet gösteren Eren Enerji Fabrikası çalışanları saat 21: 00'da iş yerlerinin önünde sağlık çalışanlarını alkışlayarak kampanyaya destek verdi. Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin sirenleri sağlık çalışanları için çaldı. Eren Enerji işçileri, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla ve sirenlerle destek oldu. Eren Enerji çalışanlarının sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu anlamlı görüntüler kısa sürede kamuoyundan büyük takdir topladı.
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Eren Enerji’den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Eren Enerji, Zonguldak, Yerel

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Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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