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Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezevinden tahliye edildi.

31.10.2019 20:16Eren Erdem, cezaevinden tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, cezevinden tahliye edildi.
Erdem, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin, kendisine verdiği cezayı uygun bularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesini kararlaştırması sonrasında, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı.
Erdem, cezaevine ait bir minibüsle getirildiği TEM Otoyolu kenarındaki bir dinlenme tesisinde, iki CHP'li tarafından karşılandı. CHP'liler Erdem'e bağlamasını verdi.
Burada açıklama yapan Erdem, "Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı demokrasiyle, hürriyetle, adaletle buluşması için elimizden gelen mücadeleye siyasi, demokratik platformda devam edeceğiz." dedi.
Yargıtay sürecinin devam edeceğini aktaran Erdem, avukatlarının gerekli başvuruyu yapacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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