04 Aralık 2018, 08:34
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Galatasaray, Eren Derdiyok'un Biletini Kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'u en geç sezon sonunda gönderme kararı aldı.

Aslan'da Beşiktaş derbisinde kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Eren Derdiyok'un bileti kesildi. Vodafone Park'ta etkisiz bir görüntü çizen ve penaltıda acemice hareket eden tecrübeli oyuncu sezon sonunda kesinlikle takımda kalmayacak.

ARA TRANSFERDE GİDEBİLİR

Ocak döneminde iki golcü almayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Eren ile devam etmeyecek. Teknik kadronun raporuna göre bu futbolcunun gidişinin daha erkene de çekilebileceği bildirildi. Transfer durumuna göre ara transferde Eren Derdiyok'tan kendisine kulüp bulmasının söylenebileceği belirtildi.

GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Eren'in sürekli olarak yaşadığı sakatlıklar, performansının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı üzerinin çizildiği bildirildi. Eren Derdiyok, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro kazanıyor.

Vodafone Park,Beşiktaş

YORUMLAR (16)
ÇAMDAL TARIK: harbi ya sezon sonunda beraber bitiyor sözleşmemiz uzatmazlar mı acaba :D
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BLACK EAGLE: Ya bu conconlar kaç haftadır salya sümük ağlayıp duruyorlar. Ne ezikmişsiniz ve paratorcular. Böyle her pozisyondan sonra ağlanmaz ki. Hangi pozisyonu seviyorsanız söyleyin öyle atalım golü ağlamak yok ama tamammı :)))
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GİŞE MEMURU FATİH: artıkın bilet kesen peron görevlisine döndü imparatorluktan biletcilige kadar düşdü çok geçmez gider bu adam bu takımın başından başarısız çünki
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YASSO: bana da bir bilet kessin business olsun. adamın zaten sözleşmesi bitiyor. laf olsun torba dolsun diye haber yapıyorsunuz
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BLACK EAGLE: terimin biletini de babanız kebapçı selo kesecek. :)))
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