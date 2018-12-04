Galatasaray, Eren Derdiyok'un Biletini Kesti

Aslan'da Beşiktaş derbisinde kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Eren Derdiyok'un bileti kesildi. Vodafone Park'ta etkisiz bir görüntü çizen ve penaltıda acemice hareket eden tecrübeli oyuncu sezon sonunda kesinlikle takımda kalmayacak.

ARA TRANSFERDE GİDEBİLİR

Ocak döneminde iki golcü almayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Eren ile devam etmeyecek. Teknik kadronun raporuna göre bu futbolcunun gidişinin daha erkene de çekilebileceği bildirildi. Transfer durumuna göre ara transferde Eren Derdiyok'tan kendisine kulüp bulmasının söylenebileceği belirtildi.

GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Eren'in sürekli olarak yaşadığı sakatlıklar, performansının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı üzerinin çizildiği bildirildi. Eren Derdiyok, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro kazanıyor.