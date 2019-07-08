08.07.2019 15:01
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Eren mezarı başında anıldı

Eren mezarı başında anıldı

Türk Hava Yollarının (THY) şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağı ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağı ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. Uçaktaki kafile, Eren'in kabrini ziyaret etti.

Törenle İstanbul Havalimanı'ndan uğurlanan ilk Dreamliner uçağı 'Maçka"nın Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından tören düzenlendi. Uçaktaki kafile törenin ardından Eren'in kabrini ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül, gelen misafirleri mezarlık önünde karşıladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammed Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda vatandaş, Eren'in mezarı başında dualar okudu.

Anne Ayşe Bülbül, "Buraya gelenlerden Allah razı olsun. Uzak yerlerden kalkıp geldiler, çok güzel bir duygu. Haklarını helal etsinler. Benim yavrumu unutmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kimin bir emeği geçtiyse onlardan Allah razı olsun. Çok zor ama böyle anlarda çok güzel, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzon, Maçka, Güncel

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