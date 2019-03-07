Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ankaragücülü Taraftarlar, Siyah Tişörtle Anılacak

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalyaspor-Ankaragücü maçı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın, siyah tişörtle anılacağını açıkladı. Başkan Yiğiner yaptığı açıklamada, "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız." dedi.

"AİLELERİNE GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Üzerinde Mert ve Eren yazılı 20 bin siyah tişört bastırdıklarını ifade eden Yiğiner, şunları kaydetti: "Tüm taraftarlara tişörtleri dağıtacağız. Ayrıca tüm tribünleri taraftarlar gruplarına açtık. Herkes maçı istediği tribünden izleyebilecek. Diğer kulüp taraftarlarını da misafir edeceğiz. Çünkü diğer kulüp taraftarlarının bu yönde talepleri oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ailelerine de gerekli desteği vereceğiz."

BİRİ 17 DİĞERİ 19 YAŞINDAYDI

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA