Haberler » 3. Sayfa » Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın - Haberler

Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın

Gece saatlerinde Erenköy'de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu.

04.12.2019 03:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 03:59Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın
Gece saatlerinde 'de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu. istasyonuna çok yakın bir noktada alevlere teslim olan daireye başta Erenköy itfaiyesi olmak üzere Kadıköy itfaiye ekipleri de müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi.

Üç kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Avcı Sokak'ta bulunan sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Evin odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi kapladı. Erenköy İtfaiye İstasyonuna çok yakın bir noktada bulunan apartman dairesindeki yangına ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, Kadıköy itfaiyesinden de destek istedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire içerisinde ki üç kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans da ilk müdahale yapılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yükselen dumanlar apartman sakinlerini korkuttu

Sekiz katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Balkonlara çıktığı görülen vatandaşlardan bazıları da apartman dışına çıktı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı da araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Erenköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

04:55 TikTok BBC haberinin ardından sanal hediye kurallarını değiştirdi - Haberler
04:45 Greta Thunberg: İnsanlar 'öfkeli çocukları' hafife alıyor - Haberler
04:30 Japonya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandı - Haberler
04:15 Google kurucuları Page ve Brin CEO'luğu bırakıyor - Haberler
03:54 Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın - Haberler
22:53 Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti - Haberler
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
22:17 Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi - Haberler
22:04 Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti - Haberler
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
15:23 Yol ortasında ikiye bölünmüş ayıyı gören vatandaşlar telefona sarıldı
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
4.12.2019 05:08:09