Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "O tarihte (Erenköy Direnişi için) yüksek öğrenimlerini, işini ya da gücünü yarıda bırakarak buraya gelen ve bölge köylüleriyle birlikte vatan savunmasında kanını canını veren o dönemin gençliğini unutmamız hiçbir zaman mümkün değildir." dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nin 56'ncı yılında, Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği 1'inci Müsteşarı Özlem Demir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili İbrahim Dağman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan ve Erenköy şehitlerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

Çok genç yaşlarınızda, Toplumunuzun başı dik onurlu bir yaşama kavuşabilmesi uğruna öğrenimlerinizi yarıda bırakarak bu topraklara geldiniz ve bölgedeki halkımızla birlikte en zor koşullarda direnirken şehitlik mertebesine ulaştınız. İnsan yaşamında olabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaptınız.

Kıbrıs'ta özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüp eşit bir toplum olarak haklarımızı talep edebiliyorsak bu, en başta sizlerin özverileriniz sayesinde olabilmektedir. Ruhunuz şad olsun."

"Dönemin gençliğini unutmamız mümkün değildir"

Burada bir konuşma yapan Akıncı, 8 Ağustos 1964'te bu topraklarda yaşanan şanlı Erenköy Direnişi'nin 56'ncı yılında tüm şehitleri rahmet ve saygıyla anarken, gazileri de sevgiyle kucakladığını kaydetti.

Akıncı, "O tarihte (Erenköy Direnişi için) yüksek öğrenimlerini, işini ya da gücünü yarıda bırakarak buraya gelen ve bölge köylüleriyle birlikte vatan savunmasında kanını canını veren o dönemin gençliğini unutmamız hiçbir zaman mümkün değildir. Bu, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda özgürce yaşabilsin diye yapıldı. Bu Ada Yunanistan'a bağlı bir Ada haline gelmesin ve Kıbrıs Türk halkı Yunan idaresinde bir azınlık olmasın diye bu fedakarlıklar yapıldı." dedi.

Bu fedakarlıklar sayesinde bugünlere ulaşabildiklerini kaydeden Akıncı, şehitlere, gazilere ve tüm halka borçları olduklarını söyledi.

Akıncı, "Ekonomisi ve demokrasisiyle güçlü bir toplumsal yapıyı kurmak sorumluluğumuz var. Adaleti bu topraklarda gerçek anlamda tesis etmek sorumluluğumuz var. Sosyal adalet ve dayanışma ruhunu bu toplumda yaygın bir duygu haline getirmek sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Barış ve istikrar ortamının ancak insanları huzura kavuşturacağını kaydeden Akıncı, yıllarca önce fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan tüm şehitleri rahmetle andı.

Protokol konuşmalarının ardından tören, şehitler için dua edilmesi ve konuklar ile şehit yakınlarının Erenköy Şehitliği'ni gezip şehitlerin kabrine çiçek bırakmasıyla son buldu.