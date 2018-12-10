Erenler Ak Parti Aday Adayları Tek Yürek

Aday adayları "20 aday içinden kim seçilirse seçilsin, hizmet noktasında ve partimiz adına tek yürek, tek ses olarak hareket edeceğiz. İçimizden seçilen adayın etrafında duracağız" şeklinde birlik beraberlik mesajı verdi.

Erenler AK Parti teşkilatını ziyaret eden aday adaylarından Ömer Bektaş ve Ersin Kılıç, Erenler eski ilçe başkanı ve belediye başkan Aday Adayı Resul Erdoğan Yılmaz ve yöneticilerle seçime dair ve son gelişmelerle ilgili samimi sohbetler de bulundu. İlçe Teşkilatı ve aday adayları da içlerinden seçilecek olan adayın kim olacağını merakla bekliyor. Hizmet yarışında 20 aday adayı şu görüş de birleşmiş durumda; "Aday adayları arasından seçilecek olan kim olursa olsun o isim etrafında buluşup, partimiz adına çalışmalarımızı birlik beraberlik içinde, en fazla oy alabilmek adına sürdüreceğiz. Her aday adayımız bir birinden değerli isimlerden oluşuyor. Türkiye' de en çok oy alan ilçe olma hedefindeyiz. Biz hizmet yarışı içindeyiz. Bizler bir birimize rakip değiliz. İçimizden seçilecek olan adaya saygı ve sevgigöstereceğiz. Çalışmalarına katkı sağlayacağız. Burada ki amacımız ferdi değil partimiz için olacaktır" şeklinde ortak görüş bildirdi.