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Erenler Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti

Erenler Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

02.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:38Erenler Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
Belediyesi ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın başkanlığında gerçekleşti. Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunarak kabul edilmesi ile başlayan meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlaması ile son buldu. Toplantıda konuşan Başkan Kılıç, "Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesindeki çalışmaları yakından bizzat takip ediyorum. En kısa sürede tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SEDAŞ ile son yaptığımız görüşmelerde elektrik hatlarının yerin altına taşınması konusunda da fikir birliğine vardık. Caddemiz tamamladığında inşallah estetik bir görüneme sahip olacak" dedi.

2020'DE ana caddeler tamamlanacak

2020 yılında ana caddelerin tamamlanacağını belirten Başkan Kılıç, "2020 yılı Erenler için asfalt yılı olacak. Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmelerimiz, çalışmalarımız sürüyor. Şunu çok net ifade etmek istiyorum ki 2020 yılında Erenler'imizin ana caddelerinde inşallah sorun kalmayacak. Yolların haricinde diğer projelerimiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayemiz denilince insanların akıllarına Erenler gelmesi. Geçtiğimiz hafta MÜSİAD Sakarya İl Başkanımız ve yönetimi ile bir araya geldik. Ortak talebimiz, hedefimiz Erenler'imizde başarılı bir sinerji oluşturabilmek. İnşallah sanayicimizle, iş adamlarımızla, esnaflarımızla bir ve bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin ekonomisine, eğitimine ve sosyal problemlerine çözümler üreterek daha güzel bir Erenler inşa edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Erenler, Sakarya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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