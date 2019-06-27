Erenler Belediyesinde 'Personel eğitim seminerleri' başlattı

Erenler Belediyesinde görevli personeller için eğitim semineri düzenlendi.



Erenler Belediyesi 'Personel Eğitim Seminerleri' belediye personelinin katılımı ile başladı. Başlatılan eğitim seminerleri kapsamında harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve mali işve işlemler sürecinde görev alan personele eğitim verildi. Konusunda uzman kişiler tarafından verilen eğitim programlarında 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ilgili mevzuat uygulaması, belediye kanunu ilgili mevzuat ve uygulaması, personel mevzuatı uygulaması, İmar mevzuatı ve uygulaması, Zabıta mevzuatı uygulaması ve Kamu ihale mevzuatı sözleşme hukuku ve uygulaması konuları işlendi.



Düzenlenen eğitim seminerleri hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Personel Eğitim Seminerleri ile kurum içerisinde mesai arkadaşlarımızın konulara daha da hakim olmalarını hedefliyoruz. Bizlere emanet edilen bu makamlarda değerli halkımıza layık hizmetleri sunmak adına çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdüreceğiz. Ben eğitim seminerlerine istek ve arzuyla katılan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA