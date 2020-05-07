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Erenler'de berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Erenler'de berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor
07.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:34
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edildiğini bildirdi.
Kılıç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine yönelik normalleşme planı kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta açılacağını ifade etmesi ile Erenler Belediyesi, ilçede bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.
İlçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edileceğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:
"Esnafımızın yanındayız, 11 Mayıs'ta vatandaşa hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında ekiplerimiz pazartesi gününe kadar dezenfekte çalışmalarını tamamlayacak ve bu iş yerlerine yönelik dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Aynı zamanda kendilerine maske ve dezenfekte ürünlerini de temin edeceğiz. Normalleşme planı hayata geçirilirken bir yandan da tedbirlerimizi almaya devam ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik kurallarına tam olarak uyulması konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Fevzi Kılıç, Erenler, Kuaför, Güncel, Haber

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