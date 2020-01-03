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Erenler'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Erenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 'Metruk Binalar Genelgesi' kapsamında aldığı kararla metruk binaların yıkımına devam ediyor.

03.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:37 Erenler'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 'Metruk Binalar Genelgesi' kapsamında aldığı kararla metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Erenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 'Metruk Binalar Genelgesi' kapsamında aldığı kararla ilçedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri öncülüğünde, Ekiplerinin güvenlik önlemleri ile sürdürülen çalışmalar kapsamında Hacıoğlu Mahallesinde 3, Tabakhane Mahallesinde 2 ve Dilmen Mahallesinde 1 metruk binasının yıkımı gerçekleşti.

İlçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, "Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Metruk bina yıkımları kapsamında Tabakhane, Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerimizde atıl halde olan binaların yıkımlarını gerçekleştirdik. İlçemizin güvenliği için tespit edilen terk edilmiş binaların yıkımına devam edeceğiz. Kullanılmayan ve artık harabe hale gelen bu binalar bizleri rahatsız etmekle birlikte kötü bir görünüm ve izlenim yaratıyordu" diye konuştu. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı, Erenler, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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