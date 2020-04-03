Erenler de tedbirler arttırılıyor
Erenler Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:42
Bu kapsamda pazar yerinde alınan önlemler ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada, Dilmen Mahallesinde Pazartesi günü kurulan 'Pazartesi Pazarı'nın geçici bir süreliğine kapatıldığı ifade edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı açısından Pazartesi günleri Dilmen Mahallemizde kurulan Pazartesi Pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir. Aynı şekilde Çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarında ise Kumaş Pazarı bölümü açılmayacak, sebze ve meyve bölümü ise alınan tedbirler ve önlemler ile açılacaktır" denildi. - SAKARYA
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Kaynak: İHA