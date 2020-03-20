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Erenlerde zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri konulu ek genelgesi kapsamında İşletmelere yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

20.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:02
Erenlerde zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri konulu ek genelgesi kapsamında İşletmelere yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Genelge kapsamında 16 Marttan itibaren geçici olarak kapatılan alanlarda yapılan kontrollerde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların yasağa uyduğu, açık olan lokantalarda ise hijyen ve sosyal mesafenin korunduğu tespit edildi.

Gerçekleşen denetimler hakkında konuşan Erenler Belediye Başkan yardımcısı Rahmi Şengül, "Belediye olarak elimizden gelen imkanlar dahilinde tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın, halkımızın da bu tedbirlere karşı oldukça duyarlı olması bizleri memnun ediyor. Gerçekleşen denetimlerde esnafımızın devletimizin koyduğu kurallara uymuş olduğunu gördük. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Genelgeye uymayan işletmelere karşı kapatma, para cezası ve ruhsat iptaline kadar gidebilecek yaptırımlar uygulanacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, "Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil. Bizim belediyecilik anlayışımız denetimde tespit edilen aksaklıkları cezalandırmak üzerine değil, doğrusunu anlatmak. Denetimlerde aykırı bir durumun çıkmaması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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