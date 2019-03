Erenlerli Kadınlar Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

Kaynak: İHA

Erenlerli Kadınlar, AK Parti Erenler İlçe Kadın Kollarının düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldiler.AK Parti Erenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen, 31 Mart seçimlerinin beka meselesidir mesajlarının verildiği kahvaltı programına Erenlerli Kadınlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun bir katılımın olduğu programa AK Parti Erenler İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, Cumhur İttifakı Erenler Belediye Meclis Üyeliği Kadın Adayları, Cumhur İttifakının AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce 'nin eşi Filiz Yüce ile Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç ve eşi katıldı.İlçe kadınlarının büyük ilgi gösterdiği programda açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ, "Bizler Cumhurbaşkanımız Reisimizin önderliğinde bize vermiş olduğu görev bilinci ile hane hane kapı kapı dolaşarak hepinizin desteklerinizi istiyoruz. Bizleri hanelerinin kapılarını açan ve gittiğimiz evlerde bizi büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılayan kadınlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler her zaman davamızı anlatıp Reisimiz için belediye başkan adaylarımız için desteklerinizi istiyoruz. Sizlerin desteği bizlere güç veriyor" dedi.Programa katılan AK Parti İlçe Başkanı Beşir Doğrusever konuşmasında Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamlarını ileterek Kadın Kollarına öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Doğrusever devamında, "31 Mart Pazar günü sandığa giderek oylarımızı kullanacağız. Ancak sizlerden ve tüm gönüldaşlarımızdan Pazar günü saat 13: 00'e kadar oylarını kullanmış olmalarını hassaten rica ediyorum" diye konuştu.Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyorProgramda "Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor" diyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin eşi Filiz Yüce, "Esas siyasetçi kadınlar diyorum. Kadınlar evlerini eşlerini çocuklarını evlerinde ki ekonomiyi idare ediyorlar o yüzden toplumun esas siyasetçileri kadınlar. Kadınlar isterse her şeyi yapar bunu en büyük örneği sizlersiniz. Kadın eli değdiği her yer güzelleşiyor. Çünkü kadınlarımızın gönlünde merhamet ve incelik var. Sizler sayesinde 1 Nisan 'da güzel bir bir sabaha uyanmış olacağız" şeklinde konuştu.Erenler gözbebeğimizKonuşmasının devamında "Erenler bizim gözbebeğimiz" diyen Filiz Yüce, "Ekrem Bey Erenler'in bağrından çıkmış bir insan ilk icraatlarını ilk tecrübelerini Erenler'de gerçekleştirmiştir. Dolaysıyla Erenler bizim gözbebeğimiz. Şimdi Ekrem Bey'in ustalık dönemi şimdi tecrübeleri ile ve sizlerin destekleri ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güzel işlere imza atacak. Önümüzde önemli bir seçim var neden önemli çünkü bu seçim bir beka meselesi diğer ittifaklara baktığımızda zillet ittifakı olduğunu görüyoruz. İnşallah bu seçimle hep birlikte zillet ittifakına meydan okuyacağız" şeklinde konuştu.Büyük bir aileyizAK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç ise konuşmasında AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "Kadın kollarımızla birlikte bugüne kadar 350 haneye girdik. Ev sohbetlerinde bulunduk. Her girmiş olduğumuz hanede bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Şimdi bir tarafta biz, bir tarafta Ekrem Bey ile birlikte Erenler'e çok güzel hizmetler kazandıracağız. Allah nasip ederse bir aile samimiyeti ile hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir probleminiz varsa sıkıntınız varsa rahatlıkla belediyeye gelebilirsiniz. Kapımız gönlümüz her zaman açık" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardın AK Parti Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ Filiz Yüce'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek taktim etti. Yoğun katılım ile gerçekleşen program sonrası ilçe kadınları toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.