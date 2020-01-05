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Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor

Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyorErzincan'da Munzur Dağları'nın eteklerindeki Ergan Kayak Merkezi'nde kayakseverler, ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor.

05.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:36
Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor
Erzincan'da Dağları'nın eteklerindeki Ergan Kayak Merkezi'nde kayakseverler, ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın keyfini yaşıyor.
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki, 12 kilometre pist uzunluğuna sahip Ergan Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından kayak sezonu başladı. Kar kalınlığının 32 santimetre ölçüldüğü bölgede, gündüz yapılan kayağın yanı sıra kayakçılar, aydınlatılan pistlerde gece de kayak yapma fırsatı buluyor. Kayakseverler soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kayıyor.
Gece kayağı yapan Soner Kavaklı, Hava çok soğuk ama gece kayak yapmak çok güzel. Cuma ve cumartesi geceleri gece kayağı yapabiliyoruz. Ergan'da kaymak güzel bir duygu. 2 bin 970 rakıma kadar çıkıp oradan kendimizi kayak takımlarımızla piste bırakıyoruz. Gerçek anlamda enerjili bir parkur burası ve hız isteyenlerin, adrenalin isteyenlerin yeri. Herkesi Erzincan'a davet ediyoruz dedi.
Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor

Kayak Merkezi, Munzur, Güncel

Kaynak: DHA


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