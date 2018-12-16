Ergan Dağ Kayağı Milli Takım Kamplarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu
2019 faaliyet programı çerçevesinde Ergan Dağı önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacak.
Konu ile bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurulu, merkez hakem kurulu ve Erzincan
Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü (EDKİK) Başkanı Öğretim Görevlisi Yılmaz Ünal
Ergan dağının uluslararası kış sporlarının yapılabileceği önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek "Bilindiği gibi Ergan Dağı kış sporlarının yapılabileceği önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim 2013 yılında Ergan Kayak Tesisleri uluslararası dağ kayağı yarışması ile birlikte hizmete açılmıştır .2016 yılında yine uluslararası dağ kayağına ev sahipliği yapmış ve geçtiğimiz yıl ise Ergan Dağında ülkemizde ilk defa yapılan Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışması mükemmel bir organizasyonla Ergan dağı taçlandırılmıştır.
Ergan Dağı, Kazankaya
, Akbaba,Tatlısu ve Karakaya
üzerinden Esence
Yedigöller rotası Dünya Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından uluslararası kış sporlarından dağ kayağı yapılabileceği bölgeler olarak tescillenmiştir" dedi. Ünal daha sonra 2019 yılı içerisinde dağcılık federasyonu olarak Kemaliye
ve Ergan dağında yapılacak faaliyetleri şu şekilde sıraladı: 05-11 Ocak 2019 Dağ Kayağı Temel Eğitimi U23, 20-27 Ocak 2019 Dağ kayağı milli takım kampı, 11-17 Şubat 2019 Dağ kayağı ileri seviye eğitimi U23, 04- 10 Mayıs
2019 Dağcılık temel eğitimi-Kemaliye, 31 ağustos-02 Eylül
2019 Kaya tırmanış şenliği-Kemaliye. - ERZİNCAN
Kemaliye,Türkiye Dağcılık Federasyonu
16 Aralık 2018 Pazar 10:55