Ergan Dağı beyaz örtü ile kaplandı
ERZİNCAN - Erzincan
'da yağan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Munzur
Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan, 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'nıda beyaz örtüyle kapladı.Yeterli kar kalınlığına ulaşmasının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da gün boyu kayakseverlerin eğlencesine ortak olmayı hedefleyen Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi şuan için zirveyi kaplayan kar ve üzerindeki sisle etkileyici görüntüler oluşturdu.Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'ni gezen Erzincanlılar ise karşılaştıkları manzara karşısında mutluluklarını ifade ederek, manzaranın tadını çıkardı.
Munzur
15 Kasım 2018 Perşembe 10:49