Ergan Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı. Erzincan
il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, iki etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip merkezde, sezonun açılması için kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaştı.
Merkezde kayak yaparak doyasıya eğlenen konuklar, tesislerin bulunduğu alanda yer alan ve buz tutan Ardıçlı
Gölü çevresinde manzaranın keyfini çıkarıp, fotoğraf çektirdi. Kimi konuklar ise kardan adam yapıp kartopu oynadı.
Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ne gelerek incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıla göre bir ay daha erken sezon açılışı yapıldığını söyledi. Vali Arslantaş, yaz boyunca çalışmaların sürdürüldüğünü anımsatarak, "Pistlerimizin en dar yeri 30 metre, 100 metreye ulaşan pistlerimiz var ve başından sonuna kesintisiz, 15 kilometre kayak yapılabilecek bir piste ulaştı. Kesintisiz bu mesafe şu anda Türkiye
'nin en uzun pisti olarak biliyoruz. Yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi gece kayak yapma imkanımız var. Bin 200 metre mesafede gece kayak yapabilme imkanı var. Uluslararası standarda uygun bir mesafe." dedi. Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'ni Türkiye'nin en ucuz kayak yapılabilecek mekanı haline getirdiklerine işaret eden Arslantaş, "İkinci etapta yine birinci etapta yaptığımız tiber sistemini kurduk, 15 Nisan tarihine kadar kayak yapma niyetimiz var bu yıl, mevsim de müsaade ederse. Bugün itibarıyla da kayak sezonunu açmış bulunuyoruz." ifadesinde bulunduKayak yapmak için Ergan Dağı'na gelen Gülsüm Albayrak, şunları dile getirdi:
"Sabırsızlıkla beklediğimiz Ergan Dağı Kayak Tesisleri bugün açıldı. Türkiye'nin en uzun pistine sahip Ergan Dağın'da herkesi kayak yapmaya bekliyoruz. 15 kilometrelik bir pistimiz var, tek seferde 12 kilometre bir inişimiz oluyor. Bin 200 metre gece kayağı pistimiz var, bu da Erzincan için çok büyük bir avantaj. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız açılışımızı yapmış bulunmaktayız ve 2019 yılı için tüm kayakçılara kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyorum."
Ardıçlı,Türkiye
16 Aralık 2018 Pazar 14:11