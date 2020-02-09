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Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk mücadelesi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları Ergan Kayak Merkezi'nde yapılıyor.

09.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:48Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk mücadelesi
Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları Ergan Kayak Merkezi'nde yapılıyor. Kar fırtınasının etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için dondurucu havada ter döktü.

Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Sıfırın altında 15 derece soğuk havanın etkili olduğu kayak merkezinde sporcular dereceye girebilmek için kar fırtınası olmasına rağmen dondurucu soğuklarda kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 160 sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular özel piste kurulan kapılardan en hızlı aşağıya inmek için mücadele etti. Aşırı soğuklar nedeniyle yarışmakta güçlük çeken sporcular oluşan kar fırtınasına rağmen pistte en iyi olabilmek için mücadelelerine pes etmeden devam ettiler. Yarışlarla ilgili bilgiler veren Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel, 160 sporcunun yarışlara katıldığını kaydetti. Demirel, "Erzincan Ergan Kayak Tesislerinde Alp Disiplini Anadolu Yıldızları yarışlarını yapıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden 160 sporcu ve idareciler geldi. Bu sezon Erzincan'da yaptığımız ikinci yarışlar oluyor. Bu yarışlarda başarılı olan sporcularımız bir üst lige çıkacak" diye konuştu. - ERZİNCAN

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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