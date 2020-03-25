Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ergani Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Öztürk göreve başladı - Haberler

Ergani Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Öztürk göreve başladı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, göreve başladı.

25.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:27
Ergani Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Öztürk göreve başladı
Diyarbakır 'ın Ergani İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, göreve başladı.

HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hakkında başlatılan terör soruşturması nedeni ile görevden uzaklaştırıldı. Kaya'nın görevden uzaklaştırılıp gözaltına alınmasının ardından Belediye Başkanlığına, önceki gün Yalova'nın Armutlu İlçe Kaymakamı iken Ergani İlçe Kaymakamlığına atanan Abdulselam Öztürk görevlendirildi.

Kaymakam Öztürk ilçeye gelerek görevine başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Abdulselam ÖZTÜRK, Diyarbakır, Ergani, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: KARANTİNA YURTLARINDA YAŞAM KAMERADA - Haber 11:17: Eşme'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı - Haber 11:17: Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moral - Haber 11:17: Yardımseverden yaşlılara askıda erzak - Haber 11:17: Melikgazi'de ağaçlandırmada 15, 20 yıl öne geçti… - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber