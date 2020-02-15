Haberler » Güncel » Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Haber

Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Ergani ilçesinde hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

15.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:10Ergani'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Ergani ilçesinde hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, Orta ağaç köyü kırsalındaki karlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, kış mevsimi itibariyle yaban hayatını kontrol altına almak için yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Seven, şöyle konuştu:
"Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktık. Kış mevsimi süresince bu tür çalışmalara devam edeceğiz. En kısa zamanda karla kaplı bölgelerde yiyecek bulunamayan noktalarda arkadaşlarla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yaban, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:38:01