Ergani'de Hırsızlık Zanlısı 2 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ergani ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, değişik tarihlerde otomobil, televizyon ve diz üstü bilgisayar çaldıkları tespit edilen G.U. ve V.K. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. G.U. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Ergani
02 Aralık 2018 Pazar 14:46