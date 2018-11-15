Ergani'de Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:02



15 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, 2 gün önce işe gitmek için Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Ramazan Can'dan (62) haber alamayan yakınları polise başvurdu.Ergani Devlet Hastanesi mevkisindeki boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.Yapılan incelemede cesedin Can'a ait olduğu belirlendi. İnşaatta çalıştığı öğrenilen Can'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.