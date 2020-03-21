Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı - Haberler

Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı

Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldıHavaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.

21.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:42
Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı
Havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
Ergani'de pazarda kenger satan Nüsret Demir, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi.
Kengerin bir haftadır tezgahlarda yer aldığını belirten Demir, "Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, yeni çıkmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güneydoğu Anadolu, Ergani, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'da 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti - Haber Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü - Haber Suudi Arabistan'da yoğun bakımda olan ablasından haber alamıyor - Haber Gazlıgöl'de termal otellere korona virüs engeli - Haber Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading