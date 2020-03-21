Ergani'de kenger tezgahlarda yerini aldı
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldıHavaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
21.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:42
Ergani ilçesinde kenger bitkisi tezgahlarda yerini aldı
Havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
Ergani'de pazarda kenger satan Nüsret Demir, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi.
Kengerin bir haftadır tezgahlarda yer aldığını belirten Demir, "Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, yeni çıkmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.
Havaların ısınmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yüksek dağ eteklerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, vatandaşlar tarafından toplanarak satışa sunuluyor.
Ergani'de pazarda kenger satan Nüsret Demir, halkın kengeri çok sevdiğini söyledi.
Kengerin bir haftadır tezgahlarda yer aldığını belirten Demir, "Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Herkes kengeri çok seviyor, yeni çıkmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Bu mevsimde geçimimizi bundan sağlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Güneydoğu Anadolu, Ergani, Güncel