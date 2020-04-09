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Ergani'de koronavirüs tedbirleri

Ergani ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.

09.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:18
Ergani'de koronavirüs tedbirleri
Ergani ilçesinde koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde işyeri bulunan bir esnaf koronavirüs belirtileri nedeniyle Ergani Devlet Hastanesi acil servisine başvuruda bulundu.
Esnaf hastanede tedavi altına alınırken, durumun iletilmesi verilmesi üzerine Ergani Belediyesi ekipleri Milli Egemenlik Caddesindeki işyerlerinde dezenfekte yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Egemenlik Caddesi, Devlet Hastanesi, Ergani, Güncel
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