Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
18.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:06
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
Ergani Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye 'de de görülen koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbir amaçlı dezenfektan çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı." denildi.
Ergani Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye 'de de görülen koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbir amaçlı dezenfektan çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı." denildi.
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Kaynak: AA
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