Ergani'de Mevlid-i Nebi Programı Düzenledi

Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Ergani ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformuna üye derneklerden Ergani Kardeş-Der tarafından peygamberin doğum yıl dönümü dolaysıyla Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluğu ve örnek yaşamı hakkında konuşmalar yapıldı, ilahi grubu tarafından Hz. Muhammed'i anlatan ilahiler okundu.
Programa, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.
Diyarbakır,Ergani
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:34