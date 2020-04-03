Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu
Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu.
03.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerlerinde ilave tedbirler alınmasına yönelik genelgesi üzerine pazarlarda düzenlemeye gitti.
Bu kapsamda ilçe merkezindeki cadde ve sokak aralarında kurulan semt pazarları okul bahçelerine alındı.
Atatürk, İnkilap ve Kürşat Yılmaz İlk ve Ortokul bahçelerinde kurulan semt pazarlarına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak.
Kaynak: AA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ergani, Güncel