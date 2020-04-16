Ergani'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:23
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 500 gram esrar, hassas terazi ve elek ele geçirildi.
Operasyonda, M.N.E. ve R.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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