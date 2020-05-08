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Ergani'de Vefa Sosyal Destek Grubundan 3 bin 38 ihtiyaç sahibine yardım

Ergani ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubundan 3 bin 38 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Ergani'de Vefa Sosyal Destek Grubundan 3 bin 38 ihtiyaç sahibine yardım
08.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:14
Ergani ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubundan 3 bin 38 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ekiplerin öncelikle sokağa çıkamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere gece gündüz demeden gıda ve hijyen paketi ulaştırdığını söyledi.
Bunun yanında yaşlılarımızın bağlarını budamaktan, maaşlarını çekmeye, ilaç, maske ve benzeri sağlık ihtiyaçlarından, ulaşım ihtiyaçlarına kadar her konuda destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Öztürk, Ergani'de değerli bir yardımlaşma ve dayanışmanın sergilendiğini aktardı.
Öztürk, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 2 bin 660 gıda ve 378 hijyen paketini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını anlatarak, bu hizmette görev alan, bütün kurum ve kuruluşların çalışanlarına, Erganililer adına teşekkür etti.
Öztürk ayrıca evlerinde kalarak duyarlılık gösteren, çalışmalara destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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