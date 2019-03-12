Diyarbakır
U–17 Gençler Futbol
Ligi'nde mücadele eden Ergani Gençlerbirliği
, şampiyon oldu.
Ergani Gençlerbirliği Spor Kulüp Basın Sözcüsü Ekrem Senvar, 14 maçta 33 puan toplayan takımının şampiyon olma başarısı gösterdiğini söyledi.
Geçen sezon Türkiye
finallerinde önemli başarı aldıklarını aktaran Senvar, "Başarımızın tesadüf olmadığını ortaya koyabilmemiz için geçen yılki başarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu anlamda daha disiplinli ve düzenli çalışmayla hedefime ulaşmak istiyoruz." dedi.
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Kaynak: AA