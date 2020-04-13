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Ergani HEM'de maske üretimine başlandı

Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.

13.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:35
Ergani Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapılıyor.
Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticileri tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk'ün talimatıyla başlatılan çalışmalarda 100 bin maske yapılması hedefleniyor.
Öte yandan, Ergani Belediyesince hazırlanan 3 bin gıda kolisi sosyal desteklerden faydalanmayan, bu süreçte işsiz kalan ve mağdur durumda olan vatandaşlara dağıtılacak. Ergani HEM’de maske üretimine başlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ergani, Güncel
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