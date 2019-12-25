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Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, köy okullarını ziyaret etti.

25.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:12 Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti
Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, köy okullarını ziyaret etti.
Ernez, okulların sorunlarını yerinde görmek amacıyla Özbilek, Gözekaya, Pınarkaya, , Dağarası, Kesentaş, Çayırdere ve Yolbulan köylerindeki okulları ziyaret etti, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Ernez, yaptığı açıklamada, okullara gerçekleştirdikleri ziyaretleri sıklaştırdıklarını belirterek, tüm çalışmaların geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için olduğunu söyledi.
Ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla da görüştüklerini dile getiren Ernez, "Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır." diye konuştu.

Salihli, Güncel

Kaynak: AA

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