Erganili Ahmet, Ailesi İçin Engel Tanımıyor

Diyarbakır
'ın Ergani
ilçesinde yaşayan Ahmet Altınışık (39), yüzde 75 engelli olması dolayısıyla zorlu bir meslek olmasına rağmen hurdacılık yaparak eşi ve 3 çocuğuna bakıyor.
Ergani'de 15 yıldır hurdacılık yapan Ahmet Altınışık, yürümesini güçleştiren iki ayağındaki ortopedik engel ve gözündeki rahatsızlığıyla yüzde 75 engelli durumda olmasına rağmen, her gün hurdacı arabasıyla hayat mücadelesi veriyor.
Haftanın her günü köylere giderek bulduğu demirleri ve pet şişeleri toplayan Altınışık, çalışma azmiyle birçok insana örnek oluyor.
AA muhabirine yaşamını anlatan Altınışık, doğuştan iki ayağının aksadığını, gözündeki rahatsızlık nedeniyle de yüzde 75 engelli olduğunu söyledi. Sabah
uyandığında ekmek parasını çıkarmak için tablasıyla ilçeye bağlı köylerin yolunu tuttuğunu ifade eden Altınışık, şöyle konuştu:
"Engelli maaşı alıyorum, ancak kirada oturduğum için yetmiyor. Köylere gidiyorum. Bazı köylere ayağımdaki engelimden dolayı ulaşamıyorum. Bazen gittiğim yerlerde ayağım ağrıyor ve yoruluyorum., o zaman yaklaşık bir saat dinlenmek zorunda kalıyorum. Demir ve pet şişeleri topluyorum. Akşam kazandığım 20-30 lirayla çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarıma haram lokma yedirmiyorum."
Altınışık, hurdacılık yaparken mevsimin de insanı zorladığını belirtti.
Yaz aylarında fazla sıkıntı çekmediğini ama kışın çok zorlandığını dile getiren Altınışık, "Köy köy dolaşıyorum. Bazen de hiç birşey kazanmadan eve geliyorum. 3 çocuğum var. Onlara bu halim ile ekmek götürene kadar canım çıkıyor. Kışın eve ekmek götürmek zor oluyor. Buna da şükürler olsun. Bunu bulmayanlar da var." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır,Ergani