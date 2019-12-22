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Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Erganispor'da, Çermikspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

22.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:18 Erganispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
Süper Amatör Lig'de mücadele eden 'da, Çermikspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.
Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, Çermikspor karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kanat, maçta futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını belirtti.
Kanat, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Oyun disiplininden kopmadılar ve 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim taktiklere harfiyen uydular. Galibiyeti hak ettik. Başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Mehmet Kanat, Erganispor, Güncel

Kaynak: AA

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