Haberler » Güncel » Erganispor-Pasur Belediyespor'u 1-0 yendi - Haber

Erganispor-Pasur Belediyespor'u 1-0 yendi

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Erganispor Pasur Belediyespor'u 1- 0 mağlup etti.

02.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:44Erganispor-Pasur Belediyespor'u 1-0 yendi
Süper Amatör Lig'de mücadele eden Pasur Belediyespor'u 1- 0 mağlup etti.
Şehir Stadyumundaki karşılaşma sonrası açıklama yapan Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat, önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Yapılan karşılaşmada futbolcularının oyun disiplininden hiç kopmadığını ifade eden Kanat, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim taktiklere uydular ve galibiyeti hak ettiler." dedi.
Mütevazi bir kadroya sahip olmalarına rağmen ligde önemli bir başarıya imza attıklarını aktaran Kanat, başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yatıklarını ifade etti.
Kanat, Pasur Belediyespor'u da mücadelelerinden dolayı kutladı.

Erganispor, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57 İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı
14:02 PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
14:02 Milli Savunma Bakanlığı: "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma...
14:02 Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi Tahran'da Zarif ile görüştü
14:02 MSB: "Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen...
2.12.2019 14:03:58