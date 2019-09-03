Haberler» Güncel» Haber

Ergedik ailesinin mutlu günü

Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik dünya evine girdi.

03.09.2019 17:04 Ergedik ailesinin mutlu günü
Sunucu ve oyuncu Ömer Ergedik dünya evine girdi.

Ergedik ve Budan ailelerinin bu mutlu günü uzun süre akıllarda kalacak efsane bir düğün ile taçlandı. Gelin çıkarmaya off road arabalarıyla gidildi, Türk marşları ve Erzurum bar ekibiyle gelin çıkarma adeta bir festival edasında sürdü.

Gizem Budan (Ergedik) ve Ömer Ergedik çiftinin nikah şahitliklerini Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Kocaman ve Vergi Dairesi Başkanı Ergün Arslan yaptı. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:07   Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu
20:06   Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi
20:06   İha destekli operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı
20:05   Mega yat flying fox marmaris'e demirledi
20:05   Belçika'da doğalgaz patlaması 3 bina çöktü
20:04   Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı
20:04   Omuzuna korkuluk saplandı