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Ergene Belediye Başkanı Yüksel, Çorlu TSO Komite Toplantısı'na katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri 2. Bileşik Toplantısı'na katıldı.

18.09.2019 18:39Ergene Belediye Başkanı Yüksel, Çorlu TSO Komite Toplantısı'na katıldı
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri 2. Bileşik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bölge sorunları masaya yatırılarak, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada, Ergene Belediyesi olarak bölgedeki sanayicinin ve ticaretle uğraşan vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başarılı çalışmalarından dolayı Çorlu TSO 5, 13 ve 14. Meslek Komitelerine Ergene Belediye Başkanı Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı Erdim Noyan tarafından plaket ve başarı belgesi takdim edildi.

Toplantıya Çorlu TSO Meslek Komite üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter İbrahim Karağöz de katıldı. - TEKİRDAĞ

Turgay Yüksel, Rasim Yüksel, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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