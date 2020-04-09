Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor

Ergene Belediyesi korona virüse karşı önlemler almaya devam ederek, ilçe genelinde pek çok kurum binasında dezenfekte işlemi yaptı.

09.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:47
Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor
Ergene Belediyesi korona virüse karşı önlemler almaya devam ederek, ilçe genelinde pek çok kurum binasında dezenfekte işlemi yaptı.

Çalışmalar kapsamında Ergene Kaymakamlık binası baştan sona dezenfekte edilirken, ekipler buradaki çalışmalarının ardından ilçede bulunan kolluk kuvvetlerinin binalarını ve araçlarını da dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmalarında bulunan diğer ekipler de sağlık merkezleri ve eczaneler ile Ulaş Tarım Kredi Kooperatifi binasında çalışmalarını sürdürdü.

Ergene Belediyesinin korona virüse karşı ilk günden itibaren ilçede büyük tedbirler aldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Korona virüsüne yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları ilçemizde devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklarımız aralıksız bir şekilde ilaçlanırken, ekiplerimiz ayrıca okullarda, camilerimizde, çocuk oyun parklarında, otobüs bekleme duraklarında da çalışmalarda bulundu. Gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıyoruz, korona virüse karşı vatandaşlarımız da kurallara uymalı, hijyene dikkat ederek zorda kalmadıkça sokağa çıkmamalı. Sokağa çıktıklarında da insanlar arasındaki sosyal mesafeyi korumalılar" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaymakamlık, Ergene, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: İsmail dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:33: İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor - Haber 18:33: Besni'de haşereyle mücadele sürüyor - Haber 18:32: 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü - Haber 18:32: Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler