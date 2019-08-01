Haberler» Güncel» Haber

Ergene Belediyesi fasulye yetiştiriyor

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarım arazileri projesi kapsamında oluşturulan fasulye tarlasında gübreleme ve sulama çalışmaları devam ediyor.

01.08.2019 16:54 Ergene Belediyesi fasulye yetiştiriyor
Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarım arazileri projesi kapsamında oluşturulan fasulye tarlasında gübreleme ve sulama çalışmaları devam ediyor.

Ergene'de hummalı bir şekilde tarım arazilerinde çalışmalarını yürüten Ergene Belediyesi ekipleri tarım arazilerine gerekli hassasiyeti gösteriyor. Fasulye tarlasında gübreleme işlemlerinin yanı sıra, düzenli ve dengeli sulamaya çok ihtiyaç duyulan fasulye tarlası Ergene Belediyesi ekipleri tarafından otomatik sulama sistemi aracılığıyla belirli periyodik günler içerisinde sulanıyor.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Ergene Belediyesi tarım arazilerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Lavanta tarlası ile başladığımız tarım arazileri projemize fasulye tarlasını da ekledik. Fasulye tarlamızda gübreleme ve sulama çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Önümüzde ki haftalarda tarım arazilerimize değişik türde sebzeler ekip yetiştirdiğimiz gıdaları halkımızla paylaşacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi
19:25   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
19:22   "Futboldan keyif almak çok önemli"
19:22   Soluk borusuna simit parçası kaçan kişi boğuldu
19:20   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
19:19   Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı
19:19   Adana'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasında