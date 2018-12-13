Ergene Belediyesi İlçedeki Hastaları Hastanelere Taşıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 14:20



13 Aralık 2018 Perşembe 14:20

Sevgi Kenti Ergene sloganıyla insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Tekirdağ Ergene Belediyesi bu kapsamda şehir dışındaki hastanelerde tedavi olmak zorunda kalan hastaları evlerinden hastaneye götürüyor tedavilerinin ardından yine evlerine teslim ediyor.Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hasta nakil araçları ile Ergene'de bulunan vatandaşlar sağlık muayeneleri için çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Ergene Belediyesinin hasta nakil aracı ile sağlık hizmeti 2014 yılından bu yana vatandaşların ayağına kadar gidiyor. Ergene Belediyesinin hasta nakil araçları ile sabah evlerinden alınan vatandaşlar hastanelerdeki muayenelerinden sonra tekrar aynı araçlarla evlerine bırakılıyor.2014 yılından bu yana Ergene Belediyesinin bu hizmeti sürdürdüğü ve çevre hastanelere 1 milyon 117 bin 762 kilometre yol yaptığı kaydedildi."Ergene'de vatandaşların sağlığı bizim sağlığımızdır" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odaklı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evde bakım hizmeti, hasta nakil aracı ve hasta ambulansı araçlarımız ile Ergene'de halkımıza hizmet veriyoruz. Sağlık her şeyin en başında gelir, Türkiye'de birçok belediye de olmayan bu hizmet Ergenemizde var. Halkımıza hizmet bizim boynumuzun borcudur" dedi. - TEKİRDAĞ