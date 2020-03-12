Ergene Belediyesi personeli Tekirdağ birincisi oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında Tekirdağ'da gençler arası 'Bir Şiir Bir Nefes' adlı şiir okuma yarışmasında Ergene Belediyesi personeli Kaan Eroğlu 18-24 yaş erkek kategorisinde Tekirdağ il birincisi oldu.
12.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:10
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında Tekirdağ 'da gençler arası 'Bir Şiir Bir Nefes' adlı şiir okuma yarışmasında Ergene Belediyesi personeli Kaan Eroğlu 18-24 yaş erkek kategorisinde Tekirdağ il birincisi oldu.
Tekirdağ Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında gençler arası "Bir Şiir Bir Nefes" adlı şiir okuma yarışması yapıldı. Yarışmaya Bakırça Mahallesi'nde ikamet eden ve Ergene Belediyesi personeli olan Kaan Eroğlu da katıldı. 36 kişinin katıldığı yarışmada farklı yaş gruplarından dört kişi il birincisi olurken Ergene Belediyesi personeli Eroğlu da kendi kategorisinde birinci oldu. Haziran ayında 11 ilin yarışacağı bölge şampiyonasında Kaan Eroğlu bu yarışmada Ergene'yi temsil edecek.
Daha önce de başarılar elde eden Kaan Eroğlu 2018 yılında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmasında ve Marmara Bölge Şampiyonasında birinci olmuş bu yarışmanın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonasında dördüncü olmuştu. Yine geçtiğimiz sene Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında şiir okuma yarışmasında boy gösteren Eroğlu il ikincisi unvanını elde etmişti. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında gençler arası "Bir Şiir Bir Nefes" adlı şiir okuma yarışması yapıldı. Yarışmaya Bakırça Mahallesi'nde ikamet eden ve Ergene Belediyesi personeli olan Kaan Eroğlu da katıldı. 36 kişinin katıldığı yarışmada farklı yaş gruplarından dört kişi il birincisi olurken Ergene Belediyesi personeli Eroğlu da kendi kategorisinde birinci oldu. Haziran ayında 11 ilin yarışacağı bölge şampiyonasında Kaan Eroğlu bu yarışmada Ergene'yi temsil edecek.
Daha önce de başarılar elde eden Kaan Eroğlu 2018 yılında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmasında ve Marmara Bölge Şampiyonasında birinci olmuş bu yarışmanın ardından katıldığı Türkiye Şampiyonasında dördüncü olmuştu. Yine geçtiğimiz sene Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Yarışları kapsamında şiir okuma yarışmasında boy gösteren Eroğlu il ikincisi unvanını elde etmişti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Bora Füzesi, Tekirdağ, Güncel
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