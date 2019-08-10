Haberler» Güncel» Haber

Ergene Boza Festivalinin 6.'sı düzenlenecek

Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Boza Festivali ve Sünnet Şöleni bu yıl da düzenlenecek.

10.08.2019 11:34 Ergene Boza Festivalinin 6.'sı düzenlenecek
Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Boza Festivali ve Sünnet Şöleni bu yıl da düzenlenecek. Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Boza Festivali ve Sünnet Şöleni 30 Ağustos Cuma günü Sağlık Mahallesi Pazar yerinde yapılacak.

Çocuklar bizim geleceğimizdir diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bu anlayıştan hareketle ilçemiz genelinde 6.'sını gerçekleştireceğimiz toplu sünnet programı kapsamında bu sene 160 çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik. Sünnet şölenimizin yanında bozasıyla meşhur olan Ergenemizde tarihimize sahip çıkarak boza festivalimizi sünnet şöleni programımız ile birleştirerek geçmiş senelerde olduğu gibi bu senede büyük bir katılım ve coşku içinde Boza Festivali ve Sünnet Şölenimizi kutlayacağız" dedi.

Ergene Belediyesi tarafında 30 Ağustos Cuma günü düzenlenecek olan 6. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni'nde saat 18.00'de sünnet çocukları için Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 19.00'da Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi zabıta noktası önünden festival açılış kortej yürüyüşü düzenlenecek. Festival alanında sonlanacak olan kortej yürüyüşünün ardından açılış konuşmaları ve boza tanıtımı ile festivale katılan konuklara boza ikramında bulunulacak. Daha sonra sünnet çocukları için geleneksel kına töreni tertip edilecek. Büyük bir coşku içinde kutlanılacak olan 6. Boza Festivali ve Sünnet Şöleninde ünlü ses sanatçısı Faruk Yılmaz konser verecek. - TEKİRDAĞ

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:55   Bakan Akar'dan bayram mesajı
11:55   TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
11:55   Edirnekapı Şehitliği'nde Kurban Bayramı arifesinde hüzün vardı
11:54   Kırklareli'nden kısa kısa
11:52   Trakya Üniversitesi'nde geleneksel bayramlaşma töreni
11:52   'BAYRAM HARÇLIKLARINIZLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA HEDİYE EDİN'
11:52   Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı