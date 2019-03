Ergene: Çalışan Bağlılığı Şirket Verimliliğini Yüzde 25 Artırıyor

Kaynak: DHA

– Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, şirketlerdeki çalışan bağlılığının şirket verimliliğini yüzde 25 artırdığına dikkat çekerek "Her şirkette yüzde 5-7 bulunan yıldız kategorisindeki çalışanların yüzde 70'i, kurumlarının müşteri memnuniyeti konusundaki performansını ortalamanın üzerinde görürken, bağlı olmayanlarda bu oran yüzde 20'ye geriliyor" dedi.Üst Düzey Yönetici Yerleştirme ve İK Danışmanlığı alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Ergene Consulting & HGA Group'un, Microsoft işbirliği ile düzenlediği "21'inci Yüzyılda Çalışan Bağlılığı ve Müşteri Deneyimleri" konulu etkinlikte, dijital çağın öne çıkan insan kaynakları ve İK uygulamalarını tartışıldı.THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Microsoft Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon ve Dominos Pizza İK Direktörü Nilüfer Değirmenci de etkinlikte, çalışan bağlılığı konusunda şirketlerinde en iyi İK uygulamalarını ve yaşadıkları örnek deneyimlerini paylaştılar. Farkındalık (Mindfulness) konusunun Türkiye'de gelişmesine öncülük eden MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zümra Atalay da, etkili liderlik, özkabul, insanın kendi yaşamına odaklanmasının iş hayatına yansıması ile dürtüsel yerine seçilmiş tepkiler vermenin iş yaşamına yansıyan pozitif etkisini anlattı."Çalışan bağlılığı şirket verimliliğini yüzde 25 artırıyor"Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, toplantının açılışında panel moderatörü olarak yaptığı konuşmada, General Electric şirketinin CEO'su Jack Welch'in işaret ettiği "çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı ve nakit akışı" olmak üzere üç parametrenin, şirket performansındaki kritik önemini anlattı. Çalışan bağlılığındaki artışın, şirket verimliliğini yüzde 20-25'e varan oranda artırdığına dikkat çeken Ergene, "Araştırmalara göre ülkemizde çalışanların sadece yüzde 7.0'si işini seviyor, yüzde 63 çoğunluk ise iş yerine bağlı olmadığını belirtiyor. İşyeri ile gönül bağındaki bu kopukluk, çalışanların aktif olarak iş aramaya yöneltme oranını yüzde 30'a çıkarıyor" dedi.Bir başka uluslararası araştırmadan örnek veren Ergene, çalışanın kuruma bağlılığının doğrudan üretkenlik, ürün ve hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti gibi alanlarda iş performansına etkilediğini belirtti. Bağlılığı yüksek çalışanların iş performanslarının daha yüksek, devamsızlık oranları ve işten ayrılma eğilimlerinin daha düşük olduğunu vurgulayan Ergene, "Örneğin yıldız kategorisindeki çalışanların yüzde 70'i kurumlarının müşteri memnuniyeti konusundaki performansını ortalamanın üzerinde görürken, bağlı olmayanlarda bu oran yüzde 20'ye geriliyor" dedi. Ergene ayrıca, son 10 yılda Türkiye'de giderek artan kurumsal akademilerin, şirkete bağlılığı olmayan veya kararsız çalışanların eğitiminde önemli rol oynadığını söyledi."THY'da çalışan memnuniyeti Türkiye standardının üzerinde"THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çay da, toplantı panelisti olarak yaptığı konuşmada, sürekli iletişim halinde oldukları için sektörlerinde çalışan memnuniyetinin doğrudan müşteriye yansıdığını belirtti ve "Her yıl yapılan anket çalışmasına göre THY'ında çalışan memnuniyeti, Türkiye standardının üzerinde çıkıyor" dedi. THY'nin, transfer merkezi İstanbul üzerinden 100'den fazla ülkede, yaklaşık 300 istasyona sefer düzenlediğini söyleyen Çay, bu istasyonlara atanan iyi yöneticilerin, istasyon karlılığını doğrudan olumlu yönde geliştirdiklerini belirtti.Çalışan bağlılığı açısından değerlendirildiğinde şirketlerinde öne çıkan konularından birisinin "yönetici takdiri ve kariyer planlaması" olduğunu vurgulayan Çay, diğer sektörlerden farklı olarak THY'de çalışan bağlılığını pozitif etkileyen uçuş haklarının önemine dikkat çekti.Alanında ilk master programıTHY'nin geçen yıl İTÜ ile başlattığı ve Harvard'dan davet edilen hocalar ile bu yıl da devam eden uluslararası iki yıllık Master Programı'nın alanında ilk olduğunu belirten Çay, yarısını THY çalışanları, diğer yarısını ise yabancıların oluşturduğu program ortaklarından birinin de Airbus olduğunu söyledi."Yapay Zeka Kadın Hareketi'ni başlattık"Microsoft Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gaon, konuşmasında şirket olarak Türkiye'de kadın çalışan istihdamlarının yüzde 40 düzeyinde olduğunu belirtti. Başlattıkları Yapay Zeka Kadın Hareketi'nin, yıldız kadın çalışanlardan oluşturulduğunu söyleyen Gaon, bu hareketi yazılım sektöründeki değişim ve gelişmelere kadınların daha fazla dahil etmek ve yapay zekayı kişisel gelişime aktarabilmek amacıyla başlattıklarını vurguladı.Türkiye'de 400, Ortadoğu ve Afrika ile birlikte üç bin kişilik bir organizasyona sahip Microsoft için "çeşitlilik, kapsayıcılık ve çalışan bağlılığı" olmak üzere üç önemli konunun altını çizen Gaon, yıldız çalışan oranının şirketlerinde yüzde 20 oranında olduğunu söyledi. Sadece büyük üniversitelerden değil, Anadolu üniversitelerinden de en iyi insan kaynağını istihdam eden bir kurum olduklarını kaydeden Esra Gaon, diğer önemli İK uygulamalarını şöyle anlattı:"Drama, çalışan enerjisini artırmada kullandığımız uygulamalardan biridir. İstekli 40-45 çalışanımız profesyonel tiyatroculardan drama dersi almıştır. Drama derslerini, teknoloji odaklı çalışmalarımızda kullanıyoruz. Ayrıca, yükselen eğilim olan 'tersine mentörlük' uygulamasından yararlanan bir şirketiz. Her genel müdür yardımcımızın genç bir mentörü var ve bu gençler bizleri farklı noktalardan aydınlatıyorlar.""Dominos Pizza girişimcilik sistemini sahiplenen bir şirkettir"Dominos Pizza İK Direktörü Nilüfer Değirmenci konuşmasında, Dominos Pizza Türkiye olarak, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya olmak üzere dört ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sadece Türkiye'de 540 şubede, 7 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirten Değirmenci, restoran hizmeti veren ve şube yöneten bir organizasyon olduklarını söyledi. Değirmenci, "Halihazırdaki şubelerimizin üçte birini Donimos Pizza çalışanları kurmuştur. Çalışanlarımız ile hayal ortaklığı kuruyor ve girişimcilik sistemini sahipleniyoruz" dedi.Şirkette çalışan bağlılığının operasyondan başladığını ve her şubenin birinci derecede sorumlusunun restoran müdürü olduğunu söyleyen Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşe alımlardan eğitimlere kadar, her konudan restoran müdürlerimiz sorumludur ve her şubemiz aslında bir ailedir. ABD'de restoran müdürleri aynı noktada 20 ortalama yıla kadar çalışmaktadır. Sıradışı ve büyüyen bir firma olmanın yanında, kariyer açısından da çok büyük fırsatlar sunan firmayız. Pizza getiren bir motorcu, yarın restoran müdürü olabilir. Çalışanlarımıza hayal ortaklığı dediğimiz bir fırsat sunuyoruz." (Fotoğralfı) - İstanbul