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Ergene'de bir kişi, kayıp eşini arıyor

Ergene ilçesinde bir kişi, kayıp eşinin bulunması için polis ve jandarmaya başvurdu.

28.09.2019 15:48Ergene'de bir kişi, kayıp eşini arıyor
Ergene ilçesinde bir kişi, kayıp eşinin bulunması için polis ve jandarmaya başvurdu.
Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan Ali Kundakçıoğlu, yaklaşık bir ay önce hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan eşi 26 yaşındaki Neslihan Kundakçıoğlu'nu arıyor.
Kayıp eşinin bulunması için polis ve jandarmaya başvuran Kundakçıoğlu, şöyle konuştu:
"Eşimle 4 yıl önce evlendik. Aramızda bir kavga ve tartışmamız da olmadı. Kendisi sabah evden hastaneye gitmek için çıktı ve bir daha gelmedi. Saatin ilerlediğini fark ederek telefonunu aradım ulaşamadım. Eşim hiç bir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Sonra şüphelenerek hastaneye gittim. Bir ay olmasına rağmen eşimden bir haber yok, sağlığından endişeliyim."

Velimeşe, Ergene, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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