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Ergene'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Korona virüse karşı tedbirlerini devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

26.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:11
Ergene'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Korona virüse karşı tedbirlerini devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını ilçe genelinde belirli periyotlar çerçevesinde devam ettirerek çöp konteynerlerini dezenfekte işlemlerini bu süreçte iki katına çıkardı. Mahallelerde alınan çöplerin ardından konteynerler yıkanarak ekipler tarafından dezenfekte ediliyor ve olası bir virüs kaynağı olma durumunun önüne geçiliyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Korona virüsü önlemek adına ilçemizde aldığımız tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz Ergene'de dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerimiz özel kıyafetlerini giyerek vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, çöp konteynerlerini, cadde ve sokakları ilaçlıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene'de pazar yeri olarak kullanılan alanlarımız da ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbirini aldı, bu süreçte vatandaşlarımıza zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ergene, Güncel

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