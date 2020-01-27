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Ergene'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

27.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:41
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin kendilerini derinden yaraladığını, konuyla ilgili hemen harekete geçtiklerini söyledi.
Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi olarak 5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturarak yardım toplamaya başladıklarını anlatan Yüksel, "Topladığımız yardımlar arasında çocuk bezi, battaniye, bot, kaban, elektrikli veya tüplü ısıtıcı, kuru gıda gibi şeyler var. Bunları makbuz karşılığı vatandaşlardan teslim alıyoruz. Sağlık Mahallesi'nde belediyemize ait kültür merkezi binamızda topluyoruz. Tıra koyup deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.
Yüksel, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Ergene'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Rasim Yüksel, Elazığ, Ergene, Güncel

Kaynak: AA


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